Аргентина уничтожила Мексику в спарринге благодаря хет-трику Лаутаро

Сборная Аргентины одержала убедительную победу над Мексикой в товарищеском матче, который состоялся в Сан-Антонио.

Товарищеский матч

Аргентина – Мексика – 4:0

Голы: Мартинес, 17, 22, 39, Паредес, 33 (п)

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Аргентина, которая продолжает обходиться без Лионеля Месси, который получил дисквалификацию за свои высказывания во время прошлого Копа Америка, не заметила сопротивления Мексики.

Интересно, что все голы в отчетном поединке были забиты еще до перерыва. Настоящим героем встречи стал нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес, оформивший хет-трик. Еще один гол на свой счет записал Леандро Паредес, реализовав пенальти.

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