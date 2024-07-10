Аргентина уверенно победила Канаду и вышла в финал Копа Америка-2024, а Лео Месси впервые забил на турнире. Читайте обзор поединка на "Футбол 24".

Копа Америка-2024, полуфинал

Аргентина – Канада – 2:0

Голы: Хулиан Альварес, 22, Месси, 51

Соперники уже встречались на турнире – Аргентина на групповом этапе победила канадцев со счетом 2:0. Североамериканцы неплохо начали, но на 22-й минуте Хулиан Альварес уверенно реализовал выход один на один с вратарем, которую организовал Де Пауль.

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Месси имел два момента, но дважды пробил мимо ближней стойки. Ди Мария пытался в касание перебросить вратаря, но также не попал. А на 51-й минуте Лионель все же удалось забить – он успел подставить ногу под удар Энцо, чем дезориентировал голкипера. Таким образом, Месси снова превзошел Роналду – Криштиану так и не забил на Евро-2024.

Попытки канадцев отыграться получились довольно слабыми, поэтому Аргентина стала первым финалистом Копа Америка-2024, где будет ждать победителя пары Уругвай – Колумбия.