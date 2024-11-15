В Южной Америке состоялось несколько матчей 11-го тура квалификации к ЧМ-2026. Результаты и обзоры поединков смотрите на "Футбол 24".

Квалификация к ЧМ-2026, 10-й тур

Парагвай – Аргентина – 2:1

Голы: Санабрия, 19, Альдерете, 47 – Мартинес Л., 11

Венесуэла – Бразилия – 1:1

Голы: Сеговия, 46 – Рафинья, 43

Нереализованный пенальти: Винисиус, 62 (Бразилия)

Удаление: Гонсалес, 89 (Венесуела, красная карточка)

Эквадор – Боливия – 4:0

Голы: Валенсия, 26 (п.), Плата, 28, 49, Минда, 61

Удаление: Сагредо Чавес, 24 (Боливия, красная карточка)

Гвардиолу заинтересовала возможность работать со сборной Бразилии

Аргентина неожиданно уступила Парагваю. Лаутаро Мартинес уже на 11-й минуте вывел "альбиселесте" вперед (получив заброс за спины защитников точно пробил в дальний угол) и, казалось, победа гостей лишь вопрос времени. Однако Санабрия очень скоро восстановил статус-кво, сумасшедшим голом в падении через себя замкнув передачу во вратарскую.

Сразу после перерыва Альдерете вывел парагвайцев вперед – после навеса со стандарта он головой изменил направление полета мяча в другой от голкипера угол. Хотя бы отыграться Месси и Ко так и не смогли. Как следствие, Аргентина с 22-мя очками остается на вершине турнирной таблицы, Парагвай с 16-ю пунктами шестой.

Не менее сенсационным стал результат противостояния между Венесуэлой и Бразилией. Весь тайм команды не могли распаковать ворота друг друга, лишь перед самым перерывом Рафинье удался удар со штрафного – мяч от стойки влетел в сетку. Сразу после отдыха хозяева сравняли – Сеговия сыграл на добивании, попав под перекладину.

Впоследствии голкипер венесуэльцев вышел далеко из ворот и задел Винисиуса – арбитр назначил пенальти. Сам пострадавший взялся исполнять приговор, но не сумел переиграть оппонента, а на добивании был неточным. Бразилия набрала 17 очков и занимает третью строчку в группе, Венесуэла с 12-ю пунктами седьмая.

В еще одном матче Эквадор разгромил Боливию. Проблемы у гостей начались в середине тайма, когда Сагредо Чавес заработал красную карточку за игру рукой и привез пенальти. Валенсия с отметки открыл счет. Через 2 минуты Плата удвоил преимущество хозяев, а сразу после перерыва оформил дубль. Минда на экваторе второй сорокапятиминутки добил соперника. Как следствие, Эквадор набрал 16 очков и поднялся на пятую строчку, Боливия с 12-ю баллами восьмая.