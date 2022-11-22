Чемпионат мира-2022, группа С, 1-й тур

22 ноября, 12:00, г. Лусаил, стадион "Лусаил Айконик"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Наиболее важным и знаменитым футбольным фото 2010-х стал кадр с Месси, когда тот со стеклянными глазами проходил мимо Кубка мира. После поражения Аргентины в финале ЧМ-2014 казалось, что Лионель потерял последний шанс завоевать главный трофей в карьере. Хотя ему было всего 27 лет.

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ЧМ-2022 должен был бы стать лебединой песней великого противостояния 2010-х между Роналду и Месси. Louis Vuitton даже сделала фото, где легенды сидят за шахматной доской – но никто и подумать не мог, что 35-летний Месси снова получит шанс забрать заветный Кубок мира. Между тем, его сборная Аргентины считается одним из главных фаворитов турнира в Катаре.

После поражения в 2014-м "альбиселесте" проиграли два финала Кубка Америки, а на ЧМ-2018 команда бесславно вылетела на стадии 1/8 финала. В какой-то момент Месси даже объявил о завершении карьеры в сборной, заставив страну умолять о возвращении. Хуже того, сам футбол Аргентины был тяжелым для восприятия, хотя с командой работали именитые коучи (тот же Хорхе Сампаоли).

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Лионеля Скалони после назначения на пост главного тренера в 2018-м никто серьезно не воспринимал, ведь это был его тренерский дебют. Все должно было завершиться быстрой отставкой, однако история сделала неожиданный поворот. Сначала команда просто перестала позориться, демонстрируя качественно организованный футбол и взяв бронзу Копа Америка-2019, а за следующие несколько лет Аргентина превратилась в супермашину!

Вы только представьте себе – "альбиселесте" подошли к ЧМ-2022, имея за плечами 36-матчевую беспроигрышную серию! До абсолютного рекорда всех времен (он принадлежит Италии) не хватает лишь одного успешного поединка. При этом 26 матчей завершились победами, среди которых триумф на Копа Америка-2021 и разгром "Скуадры Адзурры" в Финалиссиме-2022. Круто!

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Успехи Аргентины основываются не на пустом месте. Во-первых, под руководством Лионеля Скалони сборная стала более сбалансированной и менее зависимой от Месси. Во-вторых, у нее очень крутой состав (хотя когда "альбиселесте" имели с этим проблемы?). В-третьих, ее лидеры на ходу.

Ди Мария в 34 года тащит на своем горбу Юве, Альварес вошел в основную обойму Ман Сити, Отаменди прекрасно проявляет себя в Бенфике, а Месси вообще разрывает все статистические показатели. Да и Лаутаро все такой же крутой. Неудивительно, что букмекеры поставили Аргентину на второе место в списке фаворитов ЧМ-2022, но для начала необходимо победить Саудовскую Аравию.

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Перед стартом на ЧМ-2022 у Лионеля Скалони возникали определенные кадровые проблемы. В частности, вместо Нико Гонсалеса и Хоакина Корреа в заявку пришлось вносить Анхеля Корреа (Атлетико) и Тьяго Алмаду (Велес Сарсфилд). Сейчас из-за повреждений могут не сыграть центрбек Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) и атакующий хав Папу Гомес (Севилья). Месси тоже имел небольшие проблемы, но журналисты уверяют – он готов сыграть против Аравии.

Долгое время эта сборная считалась флагманской в арабском мире. В 1994 году она даже выходила в 1/8 финала, да и в целом Мундиали без "орлов пустыни" не обходятся. Они до сих пор остаются весомой силой в своем регионе, однако за последнее десятилетие соседи из Катара резко вырвались вперед – сказались огромные инвестиции.

Пока Катар развивал инфраструктуру, инвестировал в спортивную науку и приглашал ведущих футбольных специалистов всех мастей, саудиты продолжили сидеть на месте. Лишь в 2022 году ее Общественный инвестиционный фонд согласился проинвестировать свои клубы на 2,3 млрд долларов США, но пока что главной инвестицией страны в футбол стало приобретение Ньюкасла. Как следствие, местная сборная не прогрессирует.

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В Кубке Азии-2019 аравийцы вылетели в 1/8 финала, уступив ненавистному Катару, а на Кубке арабских наций-2021 они не смогли выйти из группы. Отбор на ЧМ-2022 команда прошла достаточно уверенно, опередив Японию, однако в десяти товарищеских матчах перед Мундиалем "орлы пустыни" одержали всего две победы. Словом, прорыва на ЧМ-2022 от Саудовской Аравии не ждут – тем более, в поединке против Аргентины.

Ориентировочные составы на матч Аргентина – Саудовская Аравия

Аргентина: Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Гомес – Ди Мария, Мартинес, Месси

Саудовская Аравия: Аль-Уваис – Аль-Ганам, Аль-Амри, Аль-Булеахи, Аль-Шахрани – Аль-Наджей, Шарахили, Аль-Фарадж – Аль-Давсари, Аль-Брикан, Бахебри

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Аргентина является безусловным фаворитом. Здесь и говорить нечего. Тем не менее, чемпионат мира остается очень тяжелым турниром для любых сборных – прекрасно проведенный отбор для Мундиалей еще ничего не значит. Вот вчера все ожидали эффектную победу Нидерландов, а по факту произошел отскок при очень невыразительной игре.

Только этот аргумент можно занести в пользу сборной Саудовской Аравии. Чудеса на чемпионатах мира случаются, но логика подсказывает ставить на победу "альбиселесте". Слишком уж большая разница в классе команд. Слишком уж много этот Мундиаль значит для аргентинцев. Слишком уж слабенько выглядят саудиты.

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