У сборной Аргентины есть определенные кадровые беспокойства перед новой стадией чемпионата мира.

Полузащитники Папу Гомес и Родриго де Пауль сегодня тренировались индивидуально, сообщает Ole.

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У экс-звезды Металлиста травма лодыжки, а представитель Атлетико испытывает проблемы с мышцами бедра. Если Гомес считается игроком ротации, то де Пауль полностью провел все 4 матча нынешнего Мундиаля. Тренерский штаб аргентинцев надеется, что игроки все же успеют восстановиться в ближайшие дни.

Напомним, в рамках 1/4 финала ЧМ "альбиселесте" сойдутся со сборной Нидерландов. Поединок начнется 9 декабря в 21:00 по Киеву.

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