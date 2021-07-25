Олимпийские Игры, 2 тур

Египет – Аргентина – 0:1

Гол: Медина, 52

После фиаско в первом туре Аргентина не имела права на ошибку, но в соперниках был солидный Египет, который грубой игрой остановил Испанию. Сегодня футбол также не отличался особой корректностью – футболисты не стеснялись прыгать друг другу в ноги.

Аргентина больше владела мячом, но создала не так много. Дальний удар Гайча в штангу долго оставался лучшим моментом. Зато африканцы остро отвечали в контратаках и хорошо оборонялись. Казалось, назревает очередная сенсация на Олимпиаде.

Однако после перерыва аргентинцы забили курьезный гол после углового, который стал победным. Защитник Ланса Медина добил мяч в пустые ворота после отскока. Египет добавил активности, устроил навал и создал ряд замечательных возможностей со стандартов, однако отыграться не сумел.

Аргентина набрала 3 очка и поднялась на второе место группы С, а Египет остался последним в квартете.