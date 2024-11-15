Во вторник, 19 ноября, Аргентина на Бомбонере сыграет в новой форме против Перу. Эта встреча состоится в рамках отбора к ЧМ-2026. Как информирует Ole, новый дизайн формы был вдохновлён ретро-моделью, которая использовалась "альбиселесте" во время ЧМ-1974. В такой способ Adidas решил отметить 50-летний юбилей сотрудничества с аргентинской Федерацией футбола.

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К традиционному дизайну с голубыми и белыми полосами была добавлена эмблема с лаврами и тремя звездами, которые символизируют три победы Аргентины на чемпионатах мира. Вратарская форма будет представлена в зелёном цвете.

Сообщается, что команда Лионеля Скалони проведёт в этой форме лишь одну игру, после чего вернется к использованию предыдущей формы, которая была представлена в марте 2024 года.

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