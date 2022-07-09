"Альбиселесте" продемонстрировали экипировку, в которой будет выступать на Мундиале в Катаре.

Сборная Аргентины празднует победу в Финалиссиме-2022 / фото из открытых источников

Аргентина не изменила традициям, подготовив привычные голубовато-белые цвета, в которых будет играть на чемпионате мира-2022, сообщает пресс-служба Федерации.

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Футболка будет белого цвета с несколькими голубыми полосками. Также на ней появятся едва заметные волны.

Отметим, что Месси и Ко оказались в группе C, соперниками которой станут Польша, Мексика и Саудовская Аравия.

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