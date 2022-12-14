В Аргентине радость по поводу выхода "альбиселесте" в финал ЧМ-2022 достигла своего апогея.

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, и почти все местные жители вышли на улицы по всей стране, чтобы отпраздновать это событие – от Санта-Фе до дома Диего Армандо Марадоны на Вилья-Девото. Об этом информирует TYC Sports.

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Аргентинцы танцуют и поют песни на улицах и отмечают победу над Хорватией в полуфинале. Тысячи болельщиков поют новую песню под названием "Хочу выиграть третий [чемпионат мира]".

В районе Буэнос-Айреса Вилья-Девото, в котором жил Марадона, собралась толпа, чтобы посвятить выход в финал знаменитому обладателю "руки бога". Нынешний владелец дома Марадоны даже открыл двери и пропустил небольшие группы людей, чтобы они могли увидеть место, где кумир всей нации и его семья жили в 1980-х годах.

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