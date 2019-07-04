Аргентина пожаловалась в КОНМЕБОЛ на действия арбитра в матче против Бразилии

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) еще помашет кулаками после "драки" в полуфинале Копа Америка против Бразилии (0:2).

AFA направила жалобу в КОНМЕБОЛ, подписанную президентом федерации Клаудио Тапиа, указано на официальном сайте организации.

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В заявлении отмечается предвзятости судейских решений Роди Самбрано, который обслуживал полуфинальный поединок Копа Америка против Бразилии.

В частности в аргентинской федерации жалуются, что арбитр дважды проигнорировал систему VAR, когда были подозрения о возможности назначения пенальти в ворота бразильцев.

Напомним, победа над Аргентиной подарила "селесао" путевку в финал турнира, в котором они встретятся со сборной Перу.

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