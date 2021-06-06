В этом году Копа Америка стала большой проблемой для организаторов и участников турнира.

Из-за сложной эпидемической ситуации в Южной Америке турнир не смогут провести, как планировалось ранее. Однако очередной перенос футбольные чиновники не рассматривают.

Месси готов присоединиться к бойкоту Копа Америка – капитаны сборных обсуждают план

Ранее появилась информация, что футболисты могут бойкотировать Копа Америка. Сообщалось, что капитаны сборных могут организовать бунт, лидером которого должен был стать Лео Месси. В конце концов, Ассоциация футбола Аргентины официально подтвердила, что ее команда прибудет на турнир в Бразилии.

Добавим, что нынешняя Копа Америка должна начаться 14 июня. Предварительно хозяевами турнира были Колумбия и Аргентина, однако их лишили этого права из-за сложной ситуации с коронавирусом. Соревнования перенесли в Бразилию, которая также не может похвастаться низкими показателями заболеваемости.

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