Сборная Аргентины продолжает проводить товарищеские поединки. На этот раз в гости к чемпионам мира пожаловала сборная Кюрасао.

Товарищеские матчи

Аргентина – Кюрасао – 7:0

Голы: Месси, 20, 33, 37, Николас Гонсалес, 23, Энцо Фернандес, 35, Ди Мария, 78, (пен.), Монтиэль, 87

Аргентина продолжила феерию в товарищеских поединках, поиздевавшись над сборной Кюрасао. Погром начал Месси, который убрал защитника и пробил в ближний угол. Это был его сотый гол за национальную сборную Аргентины. Через 3 минуты Николас Гонсалес удвоил преимущество "альбиселесте".

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Месси, Энцо и снова Лео сделали счет 5:0 еще до перерыва. Соответственно, Лионель забил уже 102 гола за национальную команду. Во второй половине Ди Мария и Монтиэль добили соперника, а Аргентина остановилась на отметке 7 в графе забитых мячей.