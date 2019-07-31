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Аргентина определилась с тренером, который будет руководить командой в отборе на ЧМ-2022

10:18 67 Читати українською
Аргентина определилась с тренером, который будет руководить командой в отборе на ЧМ-2022
Лионель Скалони / фото из соцсетей

Федерация футбола Аргентины приняла решение оставить главного тренера сборной Лионеля Скалони на своей должности.

41-летний специалист будет руководить сборной на отборочном турнире ЧМ-2022 в Катаре, сообщает пресс-служба AFA.

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К слову, в августе прошлого года Скалони был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины, а в ноябре был утвержден в должности на постоянной основе.

На Кубке Америки-2019 команда заняла третье место, обыграв в матче за бронзу сборную Чили.

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Теги
Мир Аргентина Аргентина ЧМ-2022 Лионель Скалони Лионель Скалони
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