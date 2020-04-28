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Аргентина официально завершила футбольный сезон – регламент пришлось изменить на два следующих сезона

13:50 34 Читати українською
Аргентина официально завершила футбольный сезон – регламент пришлось изменить на два следующих сезона
Ривер Плейт – Бока Хуниорс / TNT

Аргентина решила окончательно отказаться от возможности возобновления матчей в условиях пандемии коронавируса.

Осложнение ситуации в стране заставило согласиться на такой радикальный шаг, информирует официальный сайт AFA.

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Клубы и ассоциация смирились, что сезон не удастся возобновить до конца июня и его придется принести в жертву ради дальнейших розыгрышей. В течение следующих двух чемпионатов не будет никаких перемещений между дивизионами, а решение об их сроках проведения будет принято только после ослабления последствий пандемии. Ранее президент AFA Клаудио Тапия заявил, что возобновление футбола может произойти аж в январе 2021-го.

Добавим, что в Европе свой чемпионат окончательно остановили Нидерланды, тем же путем может пойти и Бельгия.

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коронавирус Мир Чемпионат Аргентины
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