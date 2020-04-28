Аргентина официально завершила футбольный сезон – регламент пришлось изменить на два следующих сезона

Аргентина решила окончательно отказаться от возможности возобновления матчей в условиях пандемии коронавируса.
Осложнение ситуации в стране заставило согласиться на такой радикальный шаг, информирует официальный сайт AFA.
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Клубы и ассоциация смирились, что сезон не удастся возобновить до конца июня и его придется принести в жертву ради дальнейших розыгрышей. В течение следующих двух чемпионатов не будет никаких перемещений между дивизионами, а решение об их сроках проведения будет принято только после ослабления последствий пандемии. Ранее президент AFA Клаудио Тапия заявил, что возобновление футбола может произойти аж в январе 2021-го.
Добавим, что в Европе свой чемпионат окончательно остановили Нидерланды, тем же путем может пойти и Бельгия.
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