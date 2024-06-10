Аргентина обыграла Эквадор перед Копа Америка – Ди Мария завершил изысканную атаку
Действующие чемпионы мира готовятся покорить Новый Свет на Копа Америка-2024.
Контрольный матч
Аргентина – Эквадор – 1:0
Гол: Ди Мария, 40
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В рамках подготовки к Кубку Америки аргентинцы обыграли Эквадор. Единственный гол в матче забил Ди Мария. Анхель завершил комбинацию с классным разрезным пасом Де Пауля и фирменным подключением к штрафной Ромеро.
Ди Мария вышел на игру с капитанской повязкой, потому что Месси начал матч в запасе и появился уже во втором тайме. Лео аплодировал после гола.
Аргентина стартует на Копа Америка 21 июня – в 3 ночи "альбиселестес" сыграют против Канады. Турнир состоится в США, другими соперниками Месси по группе стали Перу и Чили.