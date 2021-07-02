Аргентина объявила заявку на Олимпийские игры
10:45 - Читати українською
Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) уже готовится к следующему турниру.
Сборная Аргентины определилась со списком игроков, которые будут защищать честь страны на Олимпиаде-2020.
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На турнир отправятся 22 игрока. Звездных имен в заявке нет, ведь основная обойма футболистов сейчас соревнуется на Копа Америка-2021. Напомним, в этом году Олимпийские игры пройдут в Японии, старт 20 июля.
Действующим триумфатором турнира остается сборная Бразилии.
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