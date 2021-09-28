Месси в обойме: Аргентина объявила заявку на октябрьские поединки отбора к ЧМ-2022
Наставник "альбиселесте" Лионель Скалони уже определился с обоймой исполнителей, которых планирует задействовать в будущих матчах квалификации на Мундиаль.
В лагерь Аргентины на октябрьские встречи вызваны 30 игроков, сообщает пресс-служба сборной.
Бразилия определилась с заявкой на матчи отбора к ЧМ-2022
Вратари: Франко Армани, Хуан Муссо, Эмилиано Мартинес, Эстебан Андрада.
Защитники: Гонсало Монтиель, Науэль Молина, Хуан Фойт, Лукас Мартинес, Херман Песселья, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Маркос Акунья.
Полузащитники: Леандро Паредес, Гидо Родригес, Николас Домингес, Джованни Ло Чельсо, Есекиель Паласиос, Родриго де Пауль, Папу Гомес, Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария.
Нападающие: Лукас Аларио, Лионель Месси, Пауло Дибала, Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа, Анхель Корреа, Хулиан Альварес.
На "альбиселесте" ожидают три матча отбора к ЧМ-2022 – с Парагваем, Уругваем и Перу 8, 11 и 15 октября соответственно.
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