После того, как Уругвай потерял очки в гостевом матче с Боливией (0:0) Аргентина досрочно пробилась на ЧМ-2026 – за несколько часов до начала матча с Бразилией. Команда Лионеля Месси всё ещё может опуститься с первого места таблицы, но уже точно не сможет занять место ниже шестого.

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После 13 матчей Аргентина лидирует в турнирной таблице с 28 очками, опережая Эквадор на 6 баллов. Бразилия идёт третьей, Уругвай – четвёртым, Парагвай – пятым, а Колумбия – шестой. Напомним, что сразу 6 команд южноамериканского отбора получат прямые путёвки на чемпионат мира. Седьмая команда участвовать в межконтинентальном плей-офф. На данный момент седьмую строчку занимает Боливия.

Матч Аргентина – Бразилия начнётся в ночь со вторника на среду. Начало встречи – в 02:00 по Киеву.