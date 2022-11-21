"Не могу сказать, что арабские команды ниже класса. Эквадор обыграл Катар, но победители были в отличной форме, как и Англия в матче с Ираном, которая является одной из топ-команд.

Месси тренировался с воспалённой лодыжкой: шокирующее фото перед матчем с Саудовской Аравией

Обязана ли Аргентина выиграть ЧМ-2022? Нет, мы не должны выигрывать чемпионат мира. Мы собираемся соревноваться, играть. Мы надеемся, что аргентинцы и все остальные будут рады видеть команду, которая в первую очередь играет в футбол.

Мы уже определили состав на завтра, никаких серьезных изменений не будет – сыграют футболисты, обычно выходящие в основе. Игрокам непросто, ведь до чемпионата мира они играли каждые три дня в своих клубах.

Думаю, если говорить о фаворитах турнира, можно выделить по меньшей мере восемь сборных, способных завоевать трофей. Многое решат мелкие детали, и мы сделаем все, чтобы победа осталась за нами", – цитирует Скалони La Nacion.

Напомним, стартовый для "альбиселесте" поединок на Мундиале состоится во вторник, 22 ноября – Месси и Ко сыграют против Саудовской Аравии. Начало встречи в 12:00.

Герой 1 дня ЧС-2022 доїв корів, не зміг забити Динамо і симулював травму в матчі, щоб поліція не змогла арештувати його