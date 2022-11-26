Аргентина встречается с Мексикой в рамках 2-го тура ЧМ-2022. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Вторая встреча 2-го тура группы С начался в 21:00. Прямая трансляция доступна на сайте и телеканале Суспільне и на платформе MEGOGO. За основными событиями игры можно следить в текстовой онлайн-трансляции Футбол 24. Если аргентинцы проиграют, то досрочно вылетят из чемпионата мира.

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Стартовые составы на матч ЧМ-2022:

Аргентина: Э. Мартинес – Монтиэль, Лис. Мартинес, Отаменди, Акунья – Де Пауль, Г. Родригес, Мак Аллистер – Ди Мария, Лаут. Мартинес, Месси

Мексика: Очоа – Альварес, Араухо, Монтес, Морено, Гальярдо – Эррера, Гуардадо, Чавес – Вега, Лосано.