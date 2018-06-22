Аргентина – Исландия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Аргентина и Исландия встретятся 16 июня в Москве на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Аргентина – Исландия состоится на Открытие Арене 16 июня в 16:00. "Футбол 24" будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Аргентина – Исландия, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Авторитетная британская контора William Hill безусловным фаворитом поединка считает Аргентину. Коэффициент на победу Месси и компании составляет 1,30. Потенциальная победа исландцев оценивается баллом 10,00, а ничья – 5.00.

Коллеги почтенных джентльменов из австрийского Bwin тоже называют аргентинцев фаворитами противостояния. Коэффициент на их победу равен 1,33. Кроме этого, они меньше верят в возможную победу исландцев (коэффициент – 11,00). Вероятность ничьей оценивают баллом 4,75.

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Почти перед стартом ЧМ-2018 сборная Аргентины потеряла Мануэля Лансини, а наставник национальной команды Хорхе Сампаоли вызвал Энцо Переса вместо него.

У сборной Исландии кадровых проблем нет, а потому ребята Хеймира Хадльгримссона готовы не только обменяться футболками с Месси, но и создать большие проблемы аргентинцам.