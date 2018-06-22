Аргентина – Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Аргентина и Хорватия встретятся 21 июня в Нижнем Новгороде на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Аргентина – Хорватия состоится на стадионе Нижний Новгород 21 июня в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Прев’ю ЧС-2018, група D: Аргентина, Ісландія, Хорватія, Нігерія – все, що треба знати

Аргентина – Хорватия, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Котировки букмекеров свидетельствуют о том, что явного фаворита в матче нет. Лучшие перспективы, по мнению William Hill, у сборной Аргентины с коэффициентом на победу 2,05. Дела хорватов немного хуже – 3,90 на их победу. Возможность ничьей оценивается баллом 3,20.

Чуть меньше сомнений имеют в Bwin. Коэффициент на победу Аргентины – 2,00. Возможная победа хорватов оценивается баллом 4,00, а ничья – 3,30.

1xBet отдает больше шансов аргентинцам. На их победу коэффициент составляет 2,07. Вероятная победа сборной Хорватии – 4,12. Возможность ничейного итога поединка оценивается баллом 3,5.

83% матча ходил пешком: Исландия остановила Месси, но Роналду после такого выиграл Евро

Отметим, что в рамках подготовки к матчу с хорватами Месси, Дибала и Ди Мария пропустили часть тренировки. Сборная Аргентины в первом туре в группе D сыграла в бледную ничью с исландцами. Зато сборная Хорватии на классе переиграла нигерийцев и вышла в лидеры группы. Уже после матча стало известно о скандале: форвард Никола Калинич исключен из состава сборной из-за отказа выйти на замену.