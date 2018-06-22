Аргентина – Хорватия: анонс матча ЧМ-2018

Аргентина и Хорватия сыграют в матче 2-го тура чемпионата мира 2018 в группе D. Анонс игры читайте на "Футбол 24".

Аргентина – Хорватия

21 июня, 21:00. Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород

Главный арбитр: Равшан Ирматов (Узбекистан)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Сборная Аргентины едва успела стартовать на ЧМ-2018, а уже вызвала шквал критики в свой адрес. В дебютном матче на турнире Месси и Ко не сумели обыграть Исландию, значительно усложнив себе жизнь в квартете D. "Альбиселестес" уступают Хорватии, которая довольно спокойно обыграла Нигерию, двумя очками и вынуждены побеждать в Нижнем Новгороде, если рассчитывают не просто выйти в плей- офф, а сделать это с первого места.

Аргентина – Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

После ничьей с "викингами" подопечные Сампаоли были уничтожены аргентинской прессой. Больше всего, конечно, досталось капитану команды – Лео Месси. Мегазвездного форварда снова обвинили в слабой игре за "альбиселесте" и неспособности самостоятельно выигрывать матчи, как это делает Криштиану Роналду со сборной Португалии. Некоторые латиноамериканские СМИ сообщали, что Месси плакал после встречи с Исландией из-за нереализованного пенальти, и можно только представить, с какой нервозностью Лео будет выходить на поле арены Нижний Новгород. Впрочем, возможно, злость Месси на себя и весь мир сыграет ему только на пользу, и он наконец продемонстрирует, почему многие считают его лучшим игроком мира. А когда же это делать, если не в матче за жизнь...

Сампаоли планирует масштабные кадровые пертурбации на матч против Хорватии. По крайней мере аргентинские СМИ прогнозируют появление не менее трех новых футболистов в стартовом составе. После слабой игры с Исландией на скамейку запасных вроде как будут отправлены Ди Мария, Билья и Рохо. Наставник "альбиселесте" хочет попробовать схему с тремя защитниками (Меркадо – Отаменди – Тальяфико), усилить центр поля Куньей, а также предоставить шанс в атаке молодому Павону.

Хорватия имеет гораздо меньше проблем перед, возможно, ключевым матчем группового этапа. "Шашечные" после победы над Нигерией могут себе позволить сыграть вторым номером, попробовав подловить аргентинцев на контратаках. Ничья точно не огорчит команду Далича, которая сохранит отличные шансы на выход в плей-офф с первой строчки.

Возможно, в Аргентине надеялись, что сборную Хорватии подкосит скандал с Николой Калиничем, которого Далич выбросил из команды, однако практически все футболисты поддержали решение своего тренера. Например, Ковачич, комментируя инцидент, заявил, что ради национальной сборной нужно забывать о своем эго.

История встреч

Аргентина и Хорватия ранее провели между собой четыре матча. В далеком 1994-м команды расписали нулевую ничью в товарищеском матче (0:0), а в финальной части ЧМ-1998 сильнее оказались аргентинцы (1:0). После этого "альбиселестес" и "шашечные" провели еще два "товарняки": в 2006-м победили хорваты (3:2), а в 2014-м торжествовали аргентинцы (2:1).

Ориентировочные составы

Аргентина: Кабальеро – Меркадо, Отаменди, Тальяфико – Сальвио, Маскерано, Меса, Акунья – Месси, Павон, Агуэро

Хорватия: Субашич – Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич – Ракитич, Модрич, Перишич – Ребич, Крамарич, Манджукич

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Сборная Аргентины играет практически матч за жизнь и вынуждена побеждать, если не хочет зависеть от всяких математических раскладов в последнем туре. "Альбиселесте" не занимать спортивной злости и желания реванша, поэтому вполне вероятно, что подопечные Сампаоли с первых минут будут диктовать свои условия. Учитывая еще и фактор Месси, который, без сомнения, будет лезть из кожи, чтобы отстоять честь команды после исландского фаско, осмелимся спрогнозировать минимальную победу аргентинцев.