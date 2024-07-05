В первой 1/4 финала Кубка Америки аргентинцы только благодаря серии пенальти прошли эквадорцев. Читайте отчет об игре и смотрите видео голов на "Футбол 24".

Копа Америка-2024, 1/4 финала

Аргентина – Эквадор – 1:1 (по пенальти – 4:2)

Голы: Лисандро Мартинес, 35 – Родригес, 90+2

Нереализованный пенальти: Валенсия, 62

Копа Америка-2024: форвард Динамо голом вывел Венесуэлу в четвертьфинал, Мексика неожиданно оступилась с Эквадором

Аргентина в сложнейшем противостоянии смогла дожать Эквадор и стать первым полуфиналистом Копа Америка. Хотя все для команды Лионеля Скалони начиналось очень хорошо. Уже в середине первого тайма его подопечные вышли вперед: Лисандро Мартинес воспользовался подачей с углового и головой добил мяч в сетку на дальней штанге.

После перерыва эквадорцы заработали право на пенальти и к мячу подошел Эннер Валенсия: Мартинес прыгнул в другую сторону, но форвард Интернасьоналя попал в левую стойку. Месси мог закрывать игру, но из пределов вратарской не смог пробить голкипера. Все шло к минимальной победе "альбиселесте", когда на второй добавленной минуте Ебоа из польского Ракува нашел в районе одиннадцатиметровой отметки Кевина Родригеса, который головой переправил сферу в дальний угол.

Как следствие, победителя пришлось определять путем послематчевой лотереи. Первым с отметки решил пробить Лионель Месси и ... попал в перекладину. К счастью для болельщиков "бело-голубых", двое игроков Эквадора не смогли реализовать свои попытки, а Альварес, Мак Аллистер, Монтиэль и Отаменди не промахнулись.

Соперником Аргентины в полуфинале Копа Америка станет победитель пары Венесуэла – Канада.

Интер Майами оформил камбэк с экс-командой украинца – Кривцов привез гол и получил наказание