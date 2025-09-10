В ночь на 10 сентября состоялись заключительные матчи квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке. Счета и обзор матчей смотрите на "Футбол 24".

ЧМ-2026, квалификация, Южная Америка

Эквадор – Аргентина – 1:0

Гол: Валенсия, 45+13 (пен.)

Удаления: Кайседо, 50 (вторая желтая) – Отаменди, 31 (прямая красная)

Боливия – Бразилия – 1:0

Гол: Мигелито, 45+4 (пен.)

Венесуэла – Колумбия – 3:6

Голы: Сеговия, 3, Мартинес, 12, Рондон, 76 – Мина, 10, Суарес, 42, 50, 59, 67, Кордоба, 78

Перу – Парагвай – 0:1

Гол: Галарса, 78

Чили – Уругвай – 0:0

Месси едва не подрался после прощальной игры – видео конфликта в подтрибунном помещении

Аргентина проиграла Эквадору, но уже давно гарантировала себе первое место в таблице. Единственный гол забил Валенсия, реализовав пенальти на 45+13-й минуте. Удаления получили Кайседо и Отаменди, что еще больше осложнило игру команд.

Боливия переиграла Бразилию. Победный гол забил Мигелито, за которым активно следило Динамо. Провал бразильцев помешал Венесуэле, где выступает бывший игрок Шахтера Кевин Келси, попасть на Мундиаль, но боливийцы, среди которых нынешний исполнитель "горняков" Диего Арройо, благодаря этому результату вышли в стыки.

Венесуэла уступила Колумбии в безумной перестрелке с 9 голами. Форвард Спортинга Луис Суарес оформил покер и безжалостно раздавил надежды "виноделов" на ЧМ-2026.

Парагвай победил Перу. Единственный гол в матче забил Галарса на 78-й минуте, решив судьбу встречи.

Чили и Уругвай разошлись миром. Обе команды не смогли создать опасных моментов и найти прорыв в игре.

После завершения отбора на вершине Аргентина с 38 очками, следом Эквадор – 29. По 28 очков набрали Колумбия, Уругвай, Бразилия и Парагвай. Боливия финишировала седьмой и сыграет в стыковых матчах, тогда как Венесуэла, Перу и Чили остались вне Мундиаля.

Дубль Месси в прощальном матче, парад одинаковых побед – определились основные участники ЧМ-2026 от Южной Америки