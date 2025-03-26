Состоялись сразу несколько матчей южноамериканского отбора к ЧМ-2026, в том числе и битва местных гигантов – Аргентины и Бразилии. Результаты и обзор – в этой новости на "Футбол 24".

Квалификация к ЧМ-2026, 14-й тур

Аргентина – Бразилия – 4:1

Голы: Хулиан Альварес, 4, Энцо Фернандес, 20, Макаллистер, 37, Симеоне, 71 – Кунья, 26

Венесуэла – Перу – 1:0

Гол: Рондон, 41, (пен.)

Чили – Эквадор – 0:0

Колумбия – Парагвай – 2:2

Голы: Луис Диас, 1, Дуран, 13 – Веласкес, 45+4, Энкисо, 62

Еще до начала матча Аргентина – Бразилия "альбиселесте" гарантированно стали седьмым участником ЧМ-2026 благодаря ничьей Уругвая и Боливии. Впрочем, в таких матчах не надо искать дополнительной мотивации. Уже на 4-й минуте подопечные Лионеля Скалони повели в счете – Альмада протолкнул мяч в направлении Альвареса в штрафную, а форвард Атлетико не только сумел его обработать в борьбе с двумя защитниками, но и пробить мимо вратаря Бразилии – 1:0!

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На 12-й минуте счет уже был 2:0. Молина прострелил, мяч отлетел на дальнюю штангу после рикошета от защитника и Энцо очень легко забил. Бразилия отквитала один мяч усилиями Куньи – нападающий отобрал мяч у защитника и сразу пробил в угол ворот. Однако, еще до перерыва аргентинцы забили третий: Энцо классно забросил в штрафную на забегающего Макаллистера, а тот успел опередить Бенту. А во втором тайме Джованни Симеоне добил Бразилию, мощным ударом с правого края штрафной прошив вратаря!

В остальных матчах отметим минимальную победу Венесуэлы над Перу – единственный гол в игре забил Соломон Рондон на 41-й минуте реализовав пенальти. Колумбия умудрилась потерять комфортное преимущество над Парагваем – Луис Диас и Джон Дуран уже к 13-й минуте сделали счет 2:0, но Веласкес и Энкисо выровняли положение. А Чили и Эквадор не сумели выявить сильнейшего – ничья 0:0.

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