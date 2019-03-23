Аргентина – Венесуэла – 1:3 – видео голов и обзор матча

Сборная Аргентины в товарищеском матче уступила Венесуэле. Смотрите видео голов поединка Аргентина – Венесуэла на сайте "Футбол 24".

Матч в Мадриде на Ванда Метрополитано стал для капитана аргентинцев Лионеля Месси первым после возвращения в национальную команду. Лео ради такого случая даже сбрил бороду, но это его команде не помогло.

Аргентина после возвращения Месси в сборную уступила Венесуэле