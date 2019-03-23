toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Аргентина – Венесуэла – 1:3 – видео голов и обзор матча

01:10 15 Читати українською
Аргентина – Венесуэла – 1:3 – видео голов и обзор матча
Аргентина – Венесуэла – 1:3 – видео голов и обзор матча

Сборная Аргентины в товарищеском матче уступила Венесуэле. Смотрите видео голов поединка Аргентина – Венесуэла на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Аргентина
1
1 : 3
3
Венесуэла
22:00 22:03:2019
завершено
 

Матч в Мадриде на Ванда Метрополитано стал для капитана аргентинцев Лионеля Месси первым после возвращения в национальную команду. Лео ради такого случая даже сбрил бороду, но это его команде не помогло.

Аргентина после возвращения Месси в сборную уступила Венесуэле

Теги
Венесуэла Венесуэла Аргентина Аргентина Видеоновости Товарищеские матчи Аргентина - Венесуэла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
10
мин
Грузия
16:00
Швейцария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук