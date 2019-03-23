Аргентина – Венесуэла – 1:3 – видео голов и обзор матча

Евро-2020 — 00:21 443
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Португалия – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
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Англия легко разгромила Чехию: хет-трик и пенальти от Стерлинга, дебюты Хадсон-Одоя и РайсаЕвро-2020 — 22 март 81
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Португалия и Украина сыграли вничью на старте отбора Евро-2020 – Мораес загубил супершансЕвро-2020 — 22 март 2114
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30 моментів, які зробили Роналду легендою: 8 голів українцям, приниження Росії, перемога над Шевченком у фіналі ЛЧЕвро-2020 — 22 март 355
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"Перемога над Росією для мене – особлива". Як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Міхайловічем, сімейна драмаИнтервью — 22 март 886