Аргентина и Саудовская Аравия станут первыми командами группы С, которые начнут борьбу на ЧМ-2022. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Стартовый матч чемпионата мира-2022 в группе С состоится в городе Люсейл на арене Lusail Iconic Stadium. Старт встречи – в 12:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка будет доступна на MEGOGO (при наличии соответствующей подписки) и Суспільному (в свободном доступе), текстовую трансляцию проводит "Футбол 24".

Аргентина – Саудовская Аравия: анонс матча ЧМ-2022

Стартовые составы на матч ЧМ-2022:

Аргентина: Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Гомес – Ди Мария, Мартинес, Месси

Саудовская Аравия: Аль-Уваис, Аль-Булеахи, Абдулхамид, Аль-Шахрани, Аль-Тамбакти, Аль-Малки, Аль-Давсари, Аль-Шехири, Канно, Аль-Фарадж, Аль-Брикан