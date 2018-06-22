Аргентина – Исландия: послематчевая пресс-конференция Хадльгримссона

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Аргентины (1:1).

"Для нас это исторический матч. Мы впервые в финальной части чемпионата мира, а тут еще Аргентина – не самый простой соперник для первого матча. Это большой опыт, и хорошо, что теперь он у нас есть. Мы знали, как строить игру. Знали, что аргентинцы будут владеть мячом 70% времени. Мы блестяще сыграли в обороне, я благодарен ребятам за это. Они отработали идеально 90 минут против аргентинских звезд.

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В Аргентине собраны футболисты высокого уровня. Они были в финале прошлого чемпионата мира. Уверен, что и в этом году они далеко пройдут. Заработанное очко с ними – это очень большое дело", – цитирует Хадльгримссона Sport24.