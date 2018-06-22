toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Аргентина – Исландия: послематчевая пресс-конференция Хадльгримссона

16 июня 19:35 115 Читати українською
Аргентина – Исландия: послематчевая пресс-конференция Хадльгримссона
Хеймир Хадльгримссон / Фото: AS

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Аргентины (1:1).

"Для нас это исторический матч. Мы впервые в финальной части чемпионата мира, а тут еще Аргентина – не самый простой соперник для первого матча. Это большой опыт, и хорошо, что теперь он у нас есть. Мы знали, как строить игру. Знали, что аргентинцы будут владеть мячом 70% времени. Мы блестяще сыграли в обороне, я благодарен ребятам за это. Они отработали идеально 90 минут против аргентинских звезд.

Аргентина – Исландия: послематчевая пресс-конференция Сампаоли

В Аргентине собраны футболисты высокого уровня. Они были в финале прошлого чемпионата мира. Уверен, что и в этом году они далеко пройдут. Заработанное очко с ними – это очень большое дело", – цитирует Хадльгримссона Sport24.

ЧМ-2018 1 тур

Аргентина - Исландия: Суббота 16 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
1 : 1
Исландия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Исландия Исландия Аргентина - Исландия Хеймир Хадльгримссон Хеймир Хадльгримссон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
сек
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук