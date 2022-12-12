"Это будет очень сложная игра, они действительно играют как команда. У Хорватии замечательные игроки. Очень приятно видеть Модрича на поле и наблюдать за его игрой. Каждый, кто любит футбол, хочет видеть на поле таких игроков, как Лука.

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Надеемся сделать все, что в наших силах. Как обычно. У нас есть определенный стиль игры, даже если мы должны учитывать, как играют наши соперники. Мы много анализировали Хорватию, они усложнили жизнь многим командам. Если мы будем делать то, что должны, нам будет легче достичь нашей цели.

Прошлый матч был таким, каким и должен быть – как со стороны нидерландцев, так и со стороны аргентинцев. В таких играх бывают разные моменты и могут возникнуть споры. Мы умеем проигрывать и умеем побеждать. Мы глубоко уважаем соперников, с которыми играем. Когда проиграли Саудовской Аравии, ушли с поля спокойно", – цитирует Скалони пресс-служба AFA.

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