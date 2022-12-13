Аргентина – Хорватия: Далич определил негативный фактор полуфинала ЧМ для Месси и Ко
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о предстоящем матче с Аргентиной в 1/2 финала чемпионата мира-2022.
"Мы попали в полуфинал, который уже является невероятным достижением для Хорватии. Но теперь мы хотим большего. Сборная Аргентины – отличная команда, которую за собой ведет Лионель Месси. Однако сейчас они находятся под значительно большим давлением, чем Хорватия.
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Я – оптимист, и верю в своих игроков. Они продемонстрировали высокий уровень игры, сильный характер, без этого они не смогли бы выйти в полуфинал. Мы не будем подстраиваться под соперника и будем пытаться играть в привычный нам футбол", – цитирует Далича Index.hr.
Напомним, первый полуфинальный матч ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия состоится уже сегодня, 13 декабря. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.