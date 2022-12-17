"Вирус в команде? У меня нет последней информации. Мы стараемся справиться как можно лучше, спокойно. Сегодня будут данные. Я получу их сегодня вечером и завтра, чтобы убедиться, что мы готовы к этой великой игре. Мы пытались принять все возможные меры предосторожности, адаптироваться и справиться, не вынося это за пределы команды. Очевидно, что это такая ситуация... Было бы хорошо, если бы она не произошла, но мы должны с этим справится.

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Есть неважные ситуации, к которым нужно адаптироваться. Мы сделали все возможное, чтобы добраться до завтрашней игры против Аргентины. Им также пришлось столкнуться с определенными ситуациями. Тот факт, что они проиграли первую игру против Саудовской Аравии... У меня нет волнений или стресса. В подготовке к такому матчу важно сохранять спокойствие. В финале чемпионата мира есть матч с особым контекстом. Но я знаю, что аргентинцы, и, возможно, некоторые французы, также хотели бы видеть, как Месси выиграет этот титул.

Сборная Франции – это лучшее, что случалось со мной в жизни как игрока, а также имею честь наблюдать это в статусе тренера. Это страсть, очень высокий уровень. Я очень счастлив на этом посту. Самое важное, что когда-нибудь было – это не я, а команда. Я по-прежнему там, на завтрашней игре. Но я не самое важное. Единственное, что я держу в голове – это завтрашнюю игру.

Сборная Аргентины? У этой команды очень сильная поддержка народа. Так происходит во всех состязаниях. Хотя завтра на стадионе будут французские болельщики, большинство будет за Аргентину. Я ожидаю праздничной атмосферы. Аргентинский народ зажигательный. Они болеют за свою команду до конца. Праздничная атмосфера, много песен. Благо, будет такая атмосфера в таком матче. Это финал. Однако наших соперников не будет на трибунах, но будут на поле. Одна из сборных получит третью звезду на своей футболке после завтрашней игры", – приводит слова Дешама Marca.

Добавим, что финальный поединок ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится уже завтра, 18 декабря, в 17:00.

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