Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси готовится к самому важному на этом этапе матчу своей жизни.

Ранее 35-летний нападающий анонсировал, что поединок против Франции станет для него последним матчем на Мундиалях. Это второй финал в карьере Месси – в 2014 году Аргентина проиграла Германии (0:1), пропустив решающий гол от Марио Гетце в экстра-тайме.

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Со второй попытки 7-кратный обладатель "Золотого мяча" таки настроен завоевать Кубок мира – единственный серьезный трофей, который легендарный футболист пока не выиграл.

"Я готов. Вперед, Аргентина", – коротко написал Лионель Месси в Instagram, прикрепив свою фотографию со стадиона в форме сборной Аргентины. В комментарии пожаловал нигерийский вингер Бенито, права на которого все еще принадлежат киевскому Динамо.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало – в 17:00 по киевскому времени. В активе Лео Месси 6 поединков на Мундиале в Катаре, 5 голов и 3 ассиста.

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