Аргентина – Франция: Марадона-младший благословил земляков, но просит не сравнивать Месси с отцом
Диего Марадона-младший с нетерпением ожидает финала ЧМ-2022, где у сборной Аргентины есть шанс повторить успех 36-летней давности.
"Я прожил этот месяц как сумасшедший. Смотрю все матчи, все новости. Хочу, чтобы на нашей футболке появилась третья звездочка, потому что эти ребята действительно этого заслуживают. Надеюсь, что это произойдет. Я убежден, что мой папа гордится тем, как нынешние ребята защищают футболку, и желанием, которое они вкладывают… Свято верю, что папа все видит и гордится там, наверху.
Топ-5 нападающих в истории Аргентины, или Почему Марадона лучше Месси
Теперь пора наслаждаться Месси, как мы наслаждались моим стариком. Что ж, мы должны получать такое же удовольствие от Месси. Я не люблю их сравнивать, не вижу никаких причин делать это. Какая польза от этих сравнений? Если мы выиграем в воскресенье, то их истории станут похожими, но я просто хочу насладиться Лионелем.
Мне очень нравится та фотография, где мой папа и он обнимаются вместе. Я надеюсь, что будет новая победа, и я буду невероятно счастлив за Лео. Я его фанат номер один, всегда люблю его", – цитирует Марадону-младшего Marca.
Мессі на ЧС-2022 закрив роти диванним експертам і, можливо, зекономив Пепу 100 мільйонів – відео, що пояснюють усе