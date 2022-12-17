"Я прожил этот месяц как сумасшедший. Смотрю все матчи, все новости. Хочу, чтобы на нашей футболке появилась третья звездочка, потому что эти ребята действительно этого заслуживают. Надеюсь, что это произойдет. Я убежден, что мой папа гордится тем, как нынешние ребята защищают футболку, и желанием, которое они вкладывают… Свято верю, что папа все видит и гордится там, наверху.

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Теперь пора наслаждаться Месси, как мы наслаждались моим стариком. Что ж, мы должны получать такое же удовольствие от Месси. Я не люблю их сравнивать, не вижу никаких причин делать это. Какая польза от этих сравнений? Если мы выиграем в воскресенье, то их истории станут похожими, но я просто хочу насладиться Лионелем.

Мне очень нравится та фотография, где мой папа и он обнимаются вместе. Я надеюсь, что будет новая победа, и я буду невероятно счастлив за Лео. Я его фанат номер один, всегда люблю его", – цитирует Марадону-младшего Marca.

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