Хуан де Диос является довольно популярной персоной в Tik Tok – там на него подписаны 350 тысяч пользователей. Он прославился благодаря прогнозам на футбольные матчи и другие события с помощью карт.

Аргентина – Франция: прогноз на финал ЧМ-2022

"Что же, друзья, посмотрим, что говорят карты Таро на воскресенье, 18 декабря. Финал чемпионата мира в Катаре. Очевидным доминантом будет Франция. Мы видим, как Франция навязывает свою энергию, она будет иметь преимущество.

Но карты свидетельствуют о том, что Франции не будет легко. Это будет закрытая, запутанная игра, однако я вижу символы, означающие победу Аргентины. В воскресенье, 18 декабря, Аргентина победит и станет чемпионом мира", – цитирует де Диоса Ole. Видео в Tik Tok уже собрало сотни тысяч просмотров.

На ЧМ-2022 Хуан де Диос ошибся только однажды – в матче первого тура он прогнозировал победу Аргентины над Саудовской Аравией, но вышло наоборот.

Финал ЧМ-2022 Франция – Аргентина стартует уже в 17:00. Победитель третий раз в своей истории станет чемпионом мира.

Аргентина – Франция: анонс финала ЧМ-2022