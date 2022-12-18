Аудитория Украины будет иметь несколько вариантов посмотреть решающий матч чемпионата мира.

Поединок между Аргентиной и Францией покажет не только сервис MEGOGO, но и Суспільне Спорт. Тнасляция на этой платформе будет бесплатной.

Аргентина – Франция: MEGOGO пригласил звездного гостя для комментирования финала ЧМ-2022

Зрителей Суспільного будет сопровождать комментатор Андрей Столярчук. Он комментировал матч-открытие турнира, а также полуфинал, где Аргентина одолела Хорватию. Предматчевые активности на Суспільне Спорт начнутся в 15:40 с аналитической студии. У украинцев также будет возможность послушать аудиотрансляцию на Радіо Промінь. Там будут работать Галина Виниченко и Александр Монзолевский.

Напомним, матч Аргентина – Франция состоится сегодня, 18 декабря. Стартовый свисток финала ЧМ-2022 на стадионе Люсаил Айконик прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Аргентина – Франция: где смотреть финал ЧМ-2022