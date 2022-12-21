Украинцы могли следить за катарским Мундиалем на телеканалах Суспільне и на платформе MEGOGO. Еще одним вариантом был просмотр матчей в приложении Дія через Дія.TV.

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Последней возможностью зрители воспользовались сполна, в частности, во время финала чемпионата мира между Аргентиной и Францией (3:3, пенальти 4:2). На Суспільне Київ в Дія.TV встречу просмотрели 1 230 839 пользователей, что является абсолютным рекордом для приложения, сообщает Михаил Федоров .

К слову, Дія.ТV запустили в марте, в частности, для людей в зонах боевых действий или временной оккупации. Затем добавили музыкальные, спортивные, детские и другие развлекательные каналы, которые доступны для всех украинцев.

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