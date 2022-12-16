Французы продолжают страдать от эпидемии гриппа. Именно из-за болезни Адриен Рабьо и Дайот Упамекано пропустили полуфинал ЧМ-2022 против Марокко (2:0). Вчера в лазарет попал Кингсли Коман, а сегодня там новое пополнение, сообщает Eurosport.fr.

Финал ЧМ-2022: Аргентина имеет лишь одно слабое место, революция в составе Франции и главная дилемма на вес золота

За два дня до финала Мундиаля заболели два основных центрбека Ибрагима Конате и Рафаэль Варан. У защитника Манчестер Юнайтед симптомы более выражены, тогда как у игрока Ливерпуля пока легкая простуда. Тренерский штаб внимательно следит за состоянием игроков, их участие в матче с Аргентиной находится под большим вопросом.

Напомним, финальный матч чемпионата мира в Катаре Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток на стадионе Лусаил Айконик прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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