"Ле Блё" рискуют понести весомую потерю на решающий матч чемпионата мира против Аргентины.

За несколько дней до финала ЧМ-2022 несколько игроков сборной Франции слегли с вирусом, однако ситуация постепенно улучшается – Рабьо, Варан, Эрнандес, Упамекано и Чуамени снова тренируются.

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Впрочем, менее чем за сутки до игры с Аргентиной Дидье Дешам получил дополнительную головную боль. Оливье Жиру ощутил проблемы с коленом и рискует не выйти на матч с Аргентиной с первых минут, сообщает L'Equipe.

Дешам экстренно наигрывал трио атаки в составе Усмана Дембеле, Маркуса Тюрама и Килиана Мбаппе. Если Жиру таки не восстановится, то нападающий ПСЖ выйдет на острие атаки, Тюрам будет играть слева, а Дембеле – справа.

Напомним, 36-летний Оливье Жиру на текущем Мундиале забил 4 гола и претендует на "Золотой бутс" турнира. Килиан Мбаппе и Лионель Месси имеют в своем активе по 5 мячей. Уже в Катаре нападающий Милана стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции (53 гола), опередив Тьерри Анри.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция стартует 18 декабря в 17.00 по Киеву.

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