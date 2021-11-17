Поединок между Аргентиной и Бразилией запомнился эффектным дриблингом – постарались Анхель Ди Мария и Винисиус.

Ди Мария решил добавить в поединок элемент шоу и издевательски обыграл Винисиуса, прокинув ему пяткой между ног.

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Впрочем, Винисиус ответил настоящим "произведением искусства", сделав финт "радуга" и обыграв защитника сборной Аргентины. Этот финт чуть не позволил забить единственный гол во встрече, но Пакета пробил у защитника.

Добавим, что Аргентина и Бразилия так и не выявили сильнейшего (0:0). Впрочем, обе сборные уже квалифицировались на чемпионат мира-2022.

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Angel Di Maria got Vinicius Junior pic.twitter.com/HYUFgBkZi7 — GOAL (@goal) November 17, 2021