"Организация оставляла желать лучшего. Поле было плохим. Игроки подвергались чрезмерному риску. Подобного не должно происходить на таком большом турнире. Я говорю конкретно об ответственном человеке, Алехандро Домингесе, президенте КОНМЕБОЛ.

Аргентина – Бразилия – 1:0 – видео гола и обзор финала Копа Америка-2021

Игра то прерывалась, то начиналась. Мы хотели играть, но был антифутбол. Все время ныряли ради фолов, а потом требовалась целая вечность, чтобы восстановить матч. Рефери не поддерживал игру. Стратегия заключалась в том, чтобы прерывать игру", – приводит слова Тите Reuters.

Напомним, Бразилия минимально уступила Аргентине в финале Копа Америка-2021 (0:1), а единственным голом отметился Анхель Ди Мария.

Аргентина победила Бразилию и выиграла Копа Америка – Месси добыл трофей со сборной, Скалони прервал проклятие