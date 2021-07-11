Аргентина – Бразилия: Тите нашел неожиданного виновника поражения бразильцев в финале Копа Америка-2021
Главный тренер сборной Бразилии Тите пожаловался на организацию финала Копа Америка-2021 против Аргентины.
"Организация оставляла желать лучшего. Поле было плохим. Игроки подвергались чрезмерному риску. Подобного не должно происходить на таком большом турнире. Я говорю конкретно об ответственном человеке, Алехандро Домингесе, президенте КОНМЕБОЛ.
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Игра то прерывалась, то начиналась. Мы хотели играть, но был антифутбол. Все время ныряли ради фолов, а потом требовалась целая вечность, чтобы восстановить матч. Рефери не поддерживал игру. Стратегия заключалась в том, чтобы прерывать игру", – приводит слова Тите Reuters.
Напомним, Бразилия минимально уступила Аргентине в финале Копа Америка-2021 (0:1), а единственным голом отметился Анхель Ди Мария.
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