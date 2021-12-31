30 декабря 2020 года состоялся аукцион по продаже арестованного стадиона Юбилейный в Сумах. На торги спортивную арену выставили еще в начале месяца, а стартовая цена лота составляла 5 438 418 гривен.

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Интересно, что на аукцион, который прошел на электронной платформе OpenMarket, откликнулись 20 участников, но до самих торгов допустили лишь трех желающих – остальные не оплатили гарантийный взнос в размере 5% от стартовой цены лота (271 тысяч 920 гривен 94 копейки). Продать здание удалось за 8 120 000 гривен, а победителем на торгах стало общество с ограниченной ответственностью "Север Агро Сервис" из поселка городского типа Николаевка.

65% этого предприятия принадлежит Сергею Бондаренко, который является руководителем футбольного клуба Виктория, выступающего в любительском чемпионате. К слову, с сезона 2021/22 эта команда планирует идти в профессиональный футбол.

К слову, Юбилейный был заложен 2 сентября 1999 года, а открыт 20 сентября 2001-го. Стоимость строительства составила 50 млн грн, а вместимость арены – 25 830 зрителей. Ранее на стадионе Юбилейный выступал ПФК Сумы, который потерял профессиональный статус. Сейчас свои матчи Первой лиги на нем проводит Альянс (Липовая Долина).

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