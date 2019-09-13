Ареола прокомментировал свой трансфер в Реал – легендарный кумир, борьба с Куртуа и противостояние с бывшим клубом

Французский голкипер поделился впечатлениями от подписания контракта с мадридским грандом.

"Номер один имеет большое значение для этого клуба. Его носил Касильяс, который был одним из моих идолов, и именно из-за него я захотел стать голкипером. Теперь я буду иметь эту футболку. Это замечательный номер, и я сделаю все, чтобы доказать свое право носить его.

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Куртуа – левша, я – правша. Первый контакт между нами был действительно положительным. Возможности будут всегда, за год аренды я попытаюсь показать свой уровень.

Странное совпадение – Реал стартует в ЛЧ матчем против моего бывшего клуба – ПСЖ. Но мы не говорили об этом в раздевалке, я просто хочу вписаться в коллектив как можно скорее", – приводит слова Ареола Marca.

Напомним, французский новичок "сливочных" стал заменой Кейлору Навасу, который отправился в обратном направлении, подписав контракт с ПСЖ.

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