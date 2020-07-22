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Ареола может продолжить карьеру в Англии – голкипер приобрел дом в Лондоне

22 июля 21:13 - Читати українською
Ареола может продолжить карьеру в Англии – голкипер приобрел дом в Лондоне
Альфонс Ареола / Marca

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареола близок к переходу в чемпионат Англии.

Ареола вместе со своей семьей приобрел дом в Лондоне, сообщает Marca.

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"Несколько лет назад мы мечтали о доме в Лондоне. Наша мечта осуществилась", – коротко прокомментировала покупку жена голкипера в своем Instagram. Отмечается, что в услугах Ареола заинтересован лондонский Челси.

Напомним, именно Ареола был дублером Куртуа в сезоне 2019/20. 27-летний француз провел 13 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.

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Англия Трансферы Альфонс Альфонс Ареола Челси Челси Реал Мадрид Реал Мадрид
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