Ареола может продолжить карьеру в Англии – голкипер приобрел дом в Лондоне

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареола близок к переходу в чемпионат Англии.

Ареола вместе со своей семьей приобрел дом в Лондоне, сообщает Marca.

Мбаппе определился с ближайшим будущим – его сватали в Реал

"Несколько лет назад мы мечтали о доме в Лондоне. Наша мечта осуществилась", – коротко прокомментировала покупку жена голкипера в своем Instagram. Отмечается, что в услугах Ареола заинтересован лондонский Челси.

Напомним, именно Ареола был дублером Куртуа в сезоне 2019/20. 27-летний француз провел 13 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов.

"Золотий м'яч-2020" скасовано: 6 гравців, які найбільше постраждали від рішення France Football