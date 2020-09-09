Вратарь парижан новый сезон может начать в АПЛ, сообщает L'Equipe.

Саутгемптон отдал Фулхэму в аренду экс-хавбека Ювентуса

Ареола находится на финальной стадии переговоров с Фулхэмом. Летом голкипер приобрел дом в Лондоне, что связывали с потенциальным переходом в Челси. Однако, теперь кипер должен стать основным в составе "коттеджеров". В предыдущей кампании первым номером Фулхэма был словак Марек Родак.

Сезон 2019/20 Альфонс Ареола начал в составе ПСЖ (4 матча), а затем был арендован мадридским Реалом на роль дублера Тибо Куртуа. На Бернабеу голкипер сыграл всего 9 матчей во всех турнирах (три – "сухие").

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