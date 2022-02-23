Арену Львов закроют на ремонт – у Львова и Руха будут проблемы с проведением домашних матчей
21:22 - Читати українською
Стадион в городе Льва планируют существенно апгрейдить.
Арена Львов будет закрыта на ремонт в конце апреля, сообщает "Футбол NEWS".
Украина официально проведет два матча Лиги наций во Львове
На стадионе планируют произвести замену газона. Обновить покрытие хотят успеть до июньских матчей сборной Украины в Лиге наций против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня).
Пока неизвестно, где будут доигрывать чемпионат Рух и Львов, для которых Арена Львов – домашний стадион. С 23 апреля до конца сезона Рух должен провести домашние матчи с Ингульцем, Черноморцем и Шахтером. Львов в этот период будет принимать Черноморец и Колос.
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