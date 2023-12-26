Марина Трубина, жена голкипера Бенфики Анатолия Трубина, призналась, как они закрыли вопрос с жильем в Лиссабоне.

– Вы уже обосновались в Португалии? Расскажи, как долго искали дом. Я так понимаю, это Бенфика помогает вам арендовать этот дом?

– Вообще, клуб очень помогает, но в этом доме раньше жил футболист Яремчук.

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– Роман Яремчук?

– Да, это дом Кристины и Романа, мы снимаем у них дом и проживаем здесь. Это очень легко, потому что не нужны никакие контракты.

– Вы дружите с семьей Яремчуков?

– Когда уже приехали сюда – да, немного начали. Потому что много вопросов по быту, и надо все выяснять у Кристины.

– Что они вам советовали относительно Португалии в целом?

– Такого ничего не было. Мы просто общаемся по дому. С советами нам помогает наш сосед. Он жил в Харькове долгое время.

– Португалец?

– Да. Он знает наш язык и с нами общается. Он очень много знает и помогает. С Кристиной и Романом мы решаем только бытовые проблемы, когда что-то бывает.

– Если не секрет, сколько стоит аренда такого дома в месяц?

– Все финансовые вопросы решает Анатолий, я даже не спрашивала. Я решаю бытовые проблемы, на нем финансы – мы так все распределили, – сказала Марина Трубина в интервью Анне Ребровой.

Напомним, Трубин перешел в Бенфику из Шахтера летом 2023 года. В текущем сезоне провел за португальцев 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов (еще в 7 поединках отстоял "на ноль"). Яремчук выступал за Бенфику с июля 2021-го по август 2022 года.

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