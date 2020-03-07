Арендованный у Манчестер Юнайтед голкипер дисквалифицирован за подражание Суаресу

Вратарь английского Бертон Альбион Киран О'Хара, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, поплатился за свою неуравновешенность на футбольном поле.

Ирландский кипер дисквалифицирован на 6 матчей, сообщает Sky Sports.

Во Франции игрок дисквалифицирован на 5 лет за то, что укусил пенис соперника – курьез дня

Поспособствовал этому инцидент в матче 36-го тура английской Лиги 1. Вратарь в одном из эпизодов поединка против Питерборо (1:1) укусил соперника. После матча О'Хара отвергал свою вину, а клуб даже пытался опротестовать подозрение Футбольной ассоциации. Однако, эпизод зафиксировали камеры, поэтому голкипер получил бан.

К слову, Киран О'Хара является воспитанником Манчестер Юнайтед, однако пока не провел ни одного поединка за "красных дьяволов". 23-летний ирландец постоянно путешествует по арендам в поисках игровой практики. Он уже выступал за Траффорд, Файлд, Морекамб, Стокпорт, Маклсфилд. В Бертоне О'Хара с лета 2019 года.

Напомним, что подобными выходками ранее славился форвард Барселоны Луис Суарес. Уругваец, в частности, кусал защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини и центрбека Челси Бранислава Ивановича.

"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболі