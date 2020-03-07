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Арендованный у Манчестер Юнайтед голкипер дисквалифицирован за подражание Суаресу

11:06 28 Читати українською
Арендованный у Манчестер Юнайтед голкипер дисквалифицирован за подражание Суаресу
Киран О'Хара / EMPICS Sport

Вратарь английского Бертон Альбион Киран О'Хара, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, поплатился за свою неуравновешенность на футбольном поле.

Ирландский кипер дисквалифицирован на 6 матчей, сообщает Sky Sports.

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Поспособствовал этому инцидент в матче 36-го тура английской Лиги 1. Вратарь в одном из эпизодов поединка против Питерборо (1:1) укусил соперника. После матча О'Хара отвергал свою вину, а клуб даже пытался опротестовать подозрение Футбольной ассоциации. Однако, эпизод зафиксировали камеры, поэтому голкипер получил бан.

К слову, Киран О'Хара является воспитанником Манчестер Юнайтед, однако пока не провел ни одного поединка за "красных дьяволов". 23-летний ирландец постоянно путешествует по арендам в поисках игровой практики. Он уже выступал за Траффорд, Файлд, Морекамб, Стокпорт, Маклсфилд. В Бертоне О'Хара с лета 2019 года.

Напомним, что подобными выходками ранее славился форвард Барселоны Луис Суарес. Уругваец, в частности, кусал защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини и центрбека Челси Бранислава Ивановича.

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