– Летом завершается действие твоего арендного соглашения. Хотел бы ты продолжить свои выступления в Карпатах?

– Да, да, я очень счастлив здесь, и мои агенты – люди, которые занимаются моей карьерой – знают это. Руководство клуба тоже это знает. Да, я хотел бы продолжить свои выступления в Украине. Я понимаю, что есть проблема с тем, что я арендованный в Атлетике игрок.

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Но в любом случае, это решать им. Руководство клуба, мои агенты – они разберутся с этим вопросом, а я просто буду сосредоточен на своей работе на поле, – сказал Бруниньо в интервью пресс-службе Карпат.

24-летний бразилец принадлежит Атлетико Минейро, а за Карпаты выступает на правах аренды. Арендное соглашение игрока действует до лета 2025 года. В этом сезоне он провел 17 матчей, забил 7 голов и отдал 1 ассист.

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