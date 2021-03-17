"Эта новость для нас стала неожиданностью. Мы готовили стадион, готовили поле. Мы придерживались рекомендаций. Мы не проводили матчей Премьер-лиги. Конечно, стадион понес значительные убытки.

Сборная Украины проведет ближайшие матчи в Киеве – Львов потерял право принять поединки отбора к ЧМ-2022

Кроме того, есть долги перед коллективом. У нас уже четыре месяца задолженность по зарплате перед работниками. Без мероприятий Арена Львов не зарабатывает денег. Государство нам не обеспечивает заработной платы, мы на нее должны сами заработать. И соответственно, перенос матчей Премьер-лиги на нас повлиял очень негативно", – цитирует директора стадиона Ольгу Манько издание Суспільне Новини.

Напомним, сборная Украины начнет отбор на ЧМ-2022 гостевым матчем против Франции (24 марта). Затем запланированы две домашние встречи – 28 марта против Финляндии и 31-го – против Казахстана, которые состоятся в Киеве на НСК Олимпийский.

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